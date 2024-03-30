بالصور.. اتحاد العاصمة يجري أول حصة تدريبية بنيجيريا

أجرى فريق اتحاد العاصمة، أمسية الجمعة أول حصة تدريبية، بنيجيريا، تحسبا لمباراة نادي ريفرز، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى مشاركة كل التعداد المتنقل، لخوض المباراة المرتقبة الأحد.

وكانت إدارة اتحاد العاصمة قد راسلت “الكاف” من أجل العدول عن قرار تغيير توقيت مباراة ريفرز النيجيري لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكاف، من الخامسة مساء إلى الثنية زوالا.

واستجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لطلب ريفرز النيجيري بتغيير توقيت اللقاء إلى الثانية زوالا دون مراعاة عامل الصيام.