بالصور.. اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى أبيدجان

عمر سلامي
  • 66
  • 0
شدّ فريق اتحاد العاصمة صبيحة الجمعة، الرحال صوب أبيدجان، بكوت ديفوار، عبر رحلة خاصة مباشرة.

وتنقل الاتحاد تحسبا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام أكاديمية آمادو ديالو من كوت ديفوار.

وسيجري الفريق حصتين تدريبيتين بأبيدجان، من بينهما حصة على الملعب الرئيسي للمواجهة، عشية اللقاء.

وتلعب المباراة أمسية الأحد بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، وبرمجت رحلة العودة إلى أرض الوطن يوم الاثنين المقبل.

