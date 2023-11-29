بالصور.. اتحاد العاصمة يشرع في التحضير لمباراة سوبر سبور يونايتد

شرع فريق اتحاد العاصمة في التحضير لمباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف، والتي يواجه فيها نادي سوبر سبور يونايتد من جنوب إفريقيا.

وعاد لاعبو اتحاد العاصمة أمسية الثلاثاء إلى أجواء التدريبات، بعد الفوز المحقق في الجولة الأولى بملعب 5 جويلية، أمام الهلال الليبي بثنائية نظيفة.

ويواجه اتحاد العاصمة، مضيفه سوبر سبور، الأحد المقبل، بداية من الساعة الثانية زوالا، ببريتوريا.

ويتصدر اتحاد العاصمة المجموعة الأولى رفقة مودرن فيوتشر المصري برصيد ثلاث نقاط، ويحتل سوبر سبور و الهلال الليبي المركزين الثالث والرابع على التوالي من دون رصيد.