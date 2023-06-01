بالصور.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته للنهائي واستقبال خاص لرباعي “الخضر”

يواصل فريق اتحاد العاصمة، تحضيراته لمباراة إياب نهائي كأس الكاف، المرتقبة سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.

وأجرى أشبال المدرب بن شيخة، أمسية الأربعاء، أول حصة تدريبية في التربص المغلق المقام بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقبل بداية الحصة التدريبية اجتمع بن شيخة بلاعبيه، على أرضية الميدان، أين تحدث معهم على ضرورة التركيز الجيد، خلال التحضيرات، من أجل تحقيق الهدف المتمثل في التتويج بكأس الكاف.

هذا إلى جانب ذلك، شرح مدرب الاتحاد للاعبين البرنامج المسطر، خلال الحصص التدريبية التي تسبق مواجهة يونغ أفريكانز.

هذا، وحظي الرباعي المستدعى من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، والمتمثل في بلعيد و بن بوط، ومحيوص، ولوصيف، باستقبال خاص من طرف زملائهم، في أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى.

وفاز اتحاد العاصمة على يونغ أفريكانز في ذهاب نهائي كأس الكاف، بدار السلام، بهدفين مقابل هدف واحد.