بالصور.. احتراق كلي لحافلة كانت تقل أكثر من 40 مسافرا إلى تونس

احترقت، صبيحة الخميس، حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة من ولاية قالمة إلى تونس وعلى متنها أكثر من 40 شخصا.

وحسبما أفادته مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة فقد تدخلت وحدات بوشقوف الخميس على الساعة 1سا و55 د لأجل حادث احتراق كلي لحافلة من نوع HIGER كانت متوجهة من قالمة إلى تونس في رحلة سياحية منظمة من طرف وكالة سياحية وذلك على محور الطريق الوطني رقم 16 و بالضبط بقرية تحممين بلدية مجاز الصفاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الحافلة كانت تقل 46 شخصا لم يتم تسجيل أي إصابة وسطهم وذلك إثر مغادرتهم الحافلة فور اندلاع الحريق في المحرك حيث تم ابعادهم إلى مكان آمن.