بالصور.. اختتام المناورة البحرية المشتركة بين الجزائر وروسيا

غادرت مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي المياه الجزائرية مساء الجمعة، بعد توقّف دام 4 أيام، تخلّله تنفيذ المناورة البحرية المشتركة مع القوات البحرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تشكّلت المفرزة الروسية من الغرابين “stoiky 545″ و”soobrazitelny 531″. فيما شاركت في المناورات من الجانب الجزائري، وحدتا الغراب متعدد المهام ” الظافر”، وقاطرة أعالي البحار ” المنجد”.

وعرفت المناورات الجزائرية الروسية، تنفيذ “عدّة تمارين للمناورة التكتيكية، الاتصالات بالأعلام و الإشارات الضوئية، الاقتراب من أجل التزود، والمساءلة و المنع البحري”.

وتهدف المناورة إلى “تبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية، وتطوير القدرات العملياتية، والتفاعل المشترك في مجالات الأمن البحري”، يضيف البيان.