بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مرور المدية

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صبيحة الأحد، بين ولايتي المدية والبليدة إلى 24 جريحا وحالة وفاة واحدة.

وحسب ما أكدته الإذاعة الجهوية لولاية المدية فقد ارتفعت حصيلة الحادث الذي وقع بالطريق السيار شمال جنوب بالمكان المسمى حوش المسعودي إلى 24 جريحا وحالة وفاة واحدة.

من جهته قام والي ولاية المدية بزيارة جرحى الحادث الذين تم نقلهم إلى مستشفى الولاية.

وكانت قد أعلنت مصالح الدرك الوطني عن تسجيل حادث مرور جسماني بالطريق السيار شمال جنوب الرابط بين ولايتي المدية والبليدة بالضبط على مستوى حوش مسعودي بلدية الحمدانية بإتجاه البليدة.