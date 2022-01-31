-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. استشفاء الفراعنة بالكاميرون يثير استياء الجماهير المصرية

عبد الرزاق درامشية
  • 1009
  • 0
بالصور.. استشفاء الفراعنة بالكاميرون يثير استياء الجماهير المصرية

أثارت صور الاستشفاء العضلي لنجوم المنتخب المصري داخل إناء بلاستيكي، بعد مباراتهم في كأس إفريقيا للأمم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط الجماهير المصرية.

وانتقد المتابعون التنظيم الكاميروني لنسخة 2021 واصفينه بالكارثي، وأرجعوا لجوء الفراعنة للأواني البلاستيكية بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة في فندق إقامة المنتخب لعمل استشفاء بالوسائل الحديثة والمعتاد عليها.

ووصفت وسائل إعلام مصرية الصور بالصادمة والغريبة نظرا للظروف البدائية التي يقيم فيها نجوم عالميون على غرار محمد صلاح وتريزيغيه والنني.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها حيث سبقتها عدة مشاهد ناتجة عن سوء التنظيم أثارت استياء الجماهير والمنتخبات المشاركة على غرار تصريح مدرب منتخب مالاوي ماريو مارينيكا على ظروف إقامة فريقه قائلا: “نحن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، لم أجد الحليب لقهوتي، لم نجد الطعام الكافي، وليس بإمكاننا الوصول إلى الغسالة لغسل ملابسنا، لهذا نضطر إلى غسل ملابسنا بأنفسنا “.

كما سجلت هذه النسخة من الكان عدة فضائح  على عدة مستويات بعضها تحكيمي وأخرى أمنية كالتهديدات الإرهابية التي شهدتها مدينة “ليمبي” أين تقيم منتخبات المجموعة السادسة، وأخطاء تنظيمية كثيرة منها حادثة الخلط في النشيد الموريتاني وحادثة مسحات كورونا المثرة للجدل وسوء أرضية ملعب جابوما.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: رمّموا بساط ملعب “جابوما” بعد إقصاء الجزائر وقدوم الكاميرون!

بِالفيديو: رمّموا بساط ملعب “جابوما” بعد إقصاء الجزائر وقدوم الكاميرون!

إرتفاع القيمة التسويقية لصلاح لتعادل 10 منتخبات إفريقية

إرتفاع القيمة التسويقية لصلاح لتعادل 10 منتخبات إفريقية

الجزائريون يتابعون مباريات ربع نهائي “الكان” بخلفية خضراء

الجزائريون يتابعون مباريات ربع نهائي “الكان” بخلفية خضراء

الكاف ترفض كل ملاعب الأندية الجزائرية في بطولات الأندية

الكاف ترفض كل ملاعب الأندية الجزائرية في بطولات الأندية

عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

“الكاف” ينقل مباراة مصر والمغرب من ملعب الكارثة “المروعة”

“الكاف” ينقل مباراة مصر والمغرب من ملعب الكارثة “المروعة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد