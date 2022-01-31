بالصور.. استشفاء الفراعنة بالكاميرون يثير استياء الجماهير المصرية
أثارت صور الاستشفاء العضلي لنجوم المنتخب المصري داخل إناء بلاستيكي، بعد مباراتهم في كأس إفريقيا للأمم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط الجماهير المصرية.
وانتقد المتابعون التنظيم الكاميروني لنسخة 2021 واصفينه بالكارثي، وأرجعوا لجوء الفراعنة للأواني البلاستيكية بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة في فندق إقامة المنتخب لعمل استشفاء بالوسائل الحديثة والمعتاد عليها.
لاعبي منتخب مصر بيعملوا استشفاء في جردل مياة 😅😅
كل الحب ❤❤ pic.twitter.com/DdmLBFGfkF
— Ali Al-Ghannam (@AliAlGhannam14) January 31, 2022
ووصفت وسائل إعلام مصرية الصور بالصادمة والغريبة نظرا للظروف البدائية التي يقيم فيها نجوم عالميون على غرار محمد صلاح وتريزيغيه والنني.
هذة هي جلسات استشفاء #منتخب_مصر في #كأس_أمم_أفريقيا .. تنظيم أقل ما يقال عنه أنه الأسوء في تاريخ كرة القدم. pic.twitter.com/czCT9r8JSP
— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 31, 2022
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها حيث سبقتها عدة مشاهد ناتجة عن سوء التنظيم أثارت استياء الجماهير والمنتخبات المشاركة على غرار تصريح مدرب منتخب مالاوي ماريو مارينيكا على ظروف إقامة فريقه قائلا: “نحن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، لم أجد الحليب لقهوتي، لم نجد الطعام الكافي، وليس بإمكاننا الوصول إلى الغسالة لغسل ملابسنا، لهذا نضطر إلى غسل ملابسنا بأنفسنا “.
كما سجلت هذه النسخة من الكان عدة فضائح على عدة مستويات بعضها تحكيمي وأخرى أمنية كالتهديدات الإرهابية التي شهدتها مدينة “ليمبي” أين تقيم منتخبات المجموعة السادسة، وأخطاء تنظيمية كثيرة منها حادثة الخلط في النشيد الموريتاني وحادثة مسحات كورونا المثرة للجدل وسوء أرضية ملعب جابوما.