بالصور.. استشفاء الفراعنة بالكاميرون يثير استياء الجماهير المصرية

أثارت صور الاستشفاء العضلي لنجوم المنتخب المصري داخل إناء بلاستيكي، بعد مباراتهم في كأس إفريقيا للأمم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط الجماهير المصرية.

وانتقد المتابعون التنظيم الكاميروني لنسخة 2021 واصفينه بالكارثي، وأرجعوا لجوء الفراعنة للأواني البلاستيكية بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة في فندق إقامة المنتخب لعمل استشفاء بالوسائل الحديثة والمعتاد عليها.

ووصفت وسائل إعلام مصرية الصور بالصادمة والغريبة نظرا للظروف البدائية التي يقيم فيها نجوم عالميون على غرار محمد صلاح وتريزيغيه والنني.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها حيث سبقتها عدة مشاهد ناتجة عن سوء التنظيم أثارت استياء الجماهير والمنتخبات المشاركة على غرار تصريح مدرب منتخب مالاوي ماريو مارينيكا على ظروف إقامة فريقه قائلا: “نحن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، لم أجد الحليب لقهوتي، لم نجد الطعام الكافي، وليس بإمكاننا الوصول إلى الغسالة لغسل ملابسنا، لهذا نضطر إلى غسل ملابسنا بأنفسنا “.

كما سجلت هذه النسخة من الكان عدة فضائح على عدة مستويات بعضها تحكيمي وأخرى أمنية كالتهديدات الإرهابية التي شهدتها مدينة “ليمبي” أين تقيم منتخبات المجموعة السادسة، وأخطاء تنظيمية كثيرة منها حادثة الخلط في النشيد الموريتاني وحادثة مسحات كورونا المثرة للجدل وسوء أرضية ملعب جابوما.