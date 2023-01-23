بالصور.. اصطدام تسلسلي لحافلة وشاحنات وسيارة بسطيف

تدخلت الحماية المدنية ليلة الأحد من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين عدة مركبات بالطريق السيار شرق العلمة بسطيف، مما خلف إصابة 9 أشخاص.

وحسب بيان للحماية فقد تدخلت وحدة العلمة على الساعة التاسعة من ليلة الأحد إثر حادث اصطدام عدة مركبات من بينها حافلة وأربعة شاحنات، إحداها ذات مقطورة، وسيارة تجارية على الطريق السيار بنواحي بئر العرش شرق العلمة اتجاه الجزائر.

وكحصيلة أولية، أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و70 سنة، من بينهم حالة واحدة خطيرة، حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى استعجالات تاجنانت بولاية ميلة.

وأشارت الحماية إلى أن الحافلة ذات الحجم الكبير من نوع “هيقر” كانت تشغل خط قسنطينة-تلمسان، وكان على متها 47 راكبا، أصيب من بينهم شخصين.