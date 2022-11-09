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الجزائر

بالصور.. افتتاح خط السكة الحديد الرابط بين العفرون وواد جر

الشروق أونلاين
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بالصور.. افتتاح خط السكة الحديد الرابط بين العفرون وواد جر
ح.م
خط السكة الجديد الذي تم افتتاحه

أعلنت الشركة الصينية للهندسة المدنية والبناء عن افتتاح خط السكة الحديدة الجديد الرابط بين العفرون وواد جر.

وكشفت شركة (CCECC) المكلفة بتنفيذ مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية، مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة على خط الجزائر – وهران، الثلاثاء، عن الانتهاء من أشغال المقطع الذي يربط المحطة المتواجدة بالعفرون في ولاية البليدة، بالمحطة المتواجدة بسيدي لخضر باتجاه الغرب.

وحسب بيان للشركة، يبلغ الطول الإجمالي لهذا المقطع الذي يعدّ جزءاً من الطريق الاجتنابي الشمالي للناحية الغربية من السكة الحديدية الجزائرية 56.7 كم، حيث يمكن له أن يضمن سرعة 160 كم / ساعة.

وأكدت الشركة أن هذا المقطع الذي يربط محطة العفرون بمحطة واد جر، لن يؤدي فقط إلى تحسين خدمة النقل بالسكك الحديدية، بل سيكون أيضًا فرصة لوضع المشروع حيّز الخدمة حسب الأقسام.

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