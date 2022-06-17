بالصور.. افتتاح موسم الاصطياف من ولاية مستغانم

جانب من زيارة الوزير إلى ولاية مستغانم

أشرف وزير السياحة ياسين حمادي، الجمعة على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2022 من ولاية مستغام.

وحسب بيان للوزارة فقد شرع حمادي الجمعة في زيارة عمل وتفقد على مستوى ولاية مستغانم، للإشراف على الإنطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لعام 2022.

واستهل الوزير زيارته بزيارة الفضاء السياحي الترفيهي (موستالاند)، والذي يعتبر أحد أهم المنتزهات الترفيهية بولاية مستغانم حيث استقطب منذ تدشينه ازيد من خمس مليون زائر، كما انه يوفر لزواره العديد من المرافق الترفيهية والتجارية وكذا أماكن الألعاب والاستجمام. يؤكد المصدر ذاته.