-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. افتتاح موسم الاصطياف من ولاية مستغانم

الشروق أونلاين
  • 121
  • 0
بالصور.. افتتاح موسم الاصطياف من ولاية مستغانم
ح.م
جانب من زيارة الوزير إلى ولاية مستغانم

أشرف وزير السياحة ياسين حمادي، الجمعة على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2022 من ولاية مستغام.

وحسب بيان للوزارة فقد شرع حمادي الجمعة في زيارة عمل وتفقد على مستوى ولاية مستغانم، للإشراف على الإنطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لعام 2022.

واستهل الوزير زيارته بزيارة الفضاء السياحي الترفيهي (موستالاند)، والذي يعتبر أحد أهم المنتزهات الترفيهية بولاية مستغانم حيث استقطب منذ تدشينه ازيد من خمس مليون زائر، كما انه يوفر لزواره العديد من المرافق الترفيهية والتجارية وكذا أماكن الألعاب والاستجمام. يؤكد المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
محاكمة المتهمين في ملف “السوار الإلكتروني” قريبا

محاكمة المتهمين في ملف “السوار الإلكتروني” قريبا

بمناسبة الألعاب المتوسطية.. برمجة رحلات جوية دولية جديدة من وإلى وهران

بمناسبة الألعاب المتوسطية.. برمجة رحلات جوية دولية جديدة من وإلى وهران

لجنة تحقيق في إقصاء مترشحة للبكالوريا بسطيف لسبب غريب

لجنة تحقيق في إقصاء مترشحة للبكالوريا بسطيف لسبب غريب

الداخلية ترخص بتنقل الأزواج

الداخلية ترخص بتنقل الأزواج

“تاوندرت 2022”.. تمرين جديد للجيش في برج باجي مختار

“تاوندرت 2022”.. تمرين جديد للجيش في برج باجي مختار

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 جوان 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 جوان 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد