بالصور.. اكتشاف ورشة لأجهزة “جيروفار” ببومرداس

تمكنت الشرطة القضائية لولاية بومرداس من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في تغيير وتهريب أجهزة “جيروفار” الخاصة بالأمن.

وحسب بيان للشرطة فقد تم تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، نهاية الأسبوع الماضي تفكيك مجموعة إجرامية تتكون من 9 أفراد ينحدرون من ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة وتيزي وزو، يستغلون ورشة سرية لتغيير وتهريب أجهزة حساسة خاصة بالأمن (Gyrophares). مع حجز 612 وحدة من هذه الأجهزة بكامل لواحقها وبمختلف الأنواع والأحجام.

وأشار البيان إلى أنه وبعد استكمال الاجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية بيع بطرق غير شرعية وتهريب أجهزة حساسة بالأمن.