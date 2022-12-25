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بالصور.. اكتشاف ورشة لتجهيز عسل مغشوش

الشروق أونلاين
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بالصور.. اكتشاف ورشة لتجهيز عسل مغشوش
ح.م

تمكنت مصالح التجارة بولاية الأغواط مرفقة بالأمن الوطني من اكتشاف ورشة سرية تقوم بتجهيز العسل المغشوش وتسويقه على أنه عسل حر.

وحسب منشور لمنظمة الدفاع عن المستهلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فقد اكتشفت الفرقة المختلطة لمصالح التجارة، والأمن الوطني ومصالح البيطرة ورشة سرية لتوظيب عسل مغشوش بالأغواط. ⁦

الورشة السرية وحسب المصدر ذاته كانت تقوم بخلط العسل الصناعي (العسيلة) بمواد محظورة، ليتم تعليب الخلطة في قارورات زجاجية مع إضافة شهدة العسل الحر.

وأوضحت المنظمة أن ⁩المحتالين كانوا يقومون بتسويق العسل المغشوش للمستهلك على أساس أنه عسل طبيعي، مشيرة إلى أن ⁩مصالح الأمن اتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع مصادرة المواد والأدوات المستعملة.

عسل مغشوش

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