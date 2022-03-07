بالصور.. اكتشفت حملها لحظة الولادة فقط وما حدث معها غير مألوف!

أفادت تقارير إخبارية أن سيدة أمريكية اكتشفت حملها لحظة الولادة فقط، وأن ما حدث معها غير مألوف، حيث كانت تعتقد طوال فترة الحمل أنها تعاني من آلام في المعدة.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية إن آبي فوليت البالغة من العمر 22 عامًا، والطالبة بالجامعة، شعرت بآلام في المعدة، شهر مارس من العام الماضي، مما دفعها للذهاب إلى المستشفى فى ميزوري بأمريكا.

وأضافت أنه أثناء إجراء الفحوصات الطبية لها، تبين بأنها حامل في الأسبوع الـ 35 ما اضطر المسعفون لإجراء عملية قيصرية طارئة لها استغرقت 20 دقيقة.

وقالت آبي في تصريحات صحفية: “بدأ الألم بتشنجات طفيفة في المعدة. استمر على مدار اليوم لدرجة أنني لم أستطع التحرك، لذلك نقلتني أمي إلى المستشفى، وخضعت لفحص بالموجات فوق الصوتية، وقد أصبت بصدمة حين أخبروني بأني حامل”.

وأضافت: “في البداية شعرت بحرج شديد لأنني سأصبح أماً شابة وعازبة. حتى أنني رفضت رؤية طفلتي في الأيام القليلة الأولى، حتى أصدقائي وعائلتي اعتقدوا بأني أمزح حين أخبرتهم”.

وتابعت: “كانت تأتى دورتي الشهرية طوال الوقت وكنت ارتدى ملابس ليست ضيقة أو فضفاضة وقبل إنجاب ابنتي، لم أرغب بصدق مطلقًا في إنجاب الأطفال ولم أخطط لحدوث ذلك في حياتي. لكنها الآن هنا، وأنا أحبها”.

من جانبهم قال الأطباء إن الطفلة يمكن أن تكون قد نمت خلف ضلوع آبي لأنه لم يكن لديها نتوءات ولم تشعر أبدًا بأي ركلات أثناء الحمل.