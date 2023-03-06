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الجزائر

بالصور.. الأشغال “جدّ متقدّمة” في ملعب تيزي وزو الجديد

الشروق أونلاين
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بالصور.. الأشغال “جدّ متقدّمة” في ملعب تيزي وزو الجديد
ح.م
أرضية ملعب تيزي وزو الجديد

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الإثنين، زيارة تفقدية لملعب تيزي وزو الجديد، لمعاينة نسبة تقدّم الأشغال هناك.

وحسب بيان للوزارة، فقد وقف الوزير بلعريبي على “انتهاء الأشغال بنسبة جدّ متقدّمة” في أرضية ومدرجات الملعب الرئيسي.  في انتظار اكتمال الأشغال في مدرجات المنصة الشرفية.

كما قام الوزير بمعاينة غرف تبديل الملابس التي انتهت بها الأشغال كليا. إلى جانب قاعة المحاضرات التي بلغت نسبة إنجازها 65 بالمئة.

وقد أمر الوزير “بوضع رزنامة للأشغال المتبقية وتحديد آجالها بدقة. مع وضع قائمة خاصة للمؤسسات التي تأخرت في تمويل مؤسسة الإنجاز بمختلف التجهيزات التقنية، لتحفيزها على الالتزام بعقودها، واستكمال باقي الأشغال في أقرب الآجال”.

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