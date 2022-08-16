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بالصور.. الأمير بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك

الشروق أونلاين
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بالصور.. الأمير بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك
ح.م
ولي العهد في الكعبة

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء، في غسل الكعبة المشرفة، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الحرام.

وأضافت أنه فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف. وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي، بهدف إثراء تجربة الزوار في استعراض أدوات الغسيل.

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلّل.

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