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الجزائر

بالصور.. الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الإتجار بالمخدرات

نور.ج
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بالصور.. الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الإتجار بالمخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في الإستيراد والإتجار بالمخدرات الصلبة “كوكايين”.

وحسب بيان لمصالح الأمن، الخميس، فقد تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بوضع حد لهذه الشبكة المتكونة من 9 أشخاص من بينهم فتاة.

وكشف المصدر ذاته أنه قد تم على إثر هذه العملية الحجز على 900 غرام من الكوكايين الخام، ومبلغ مالي يقدر بـ100.000دج و80 أورو، 10 هواتف نقالة، (02) میزان إلكتروني و04 مرکبات نفعية ودراجة نارية بالإضافة إلى سلاح ناري أثري قيم، يعود إلى العهد العثماني.

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