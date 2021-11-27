بالصور.. الثلوج تتسبب في عرقلة حركة السير بباتنة

تسببت الثلوج التي تساقطت ليلة الجمعة إلى السبت في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات بولاية باتنة.

وحسب بيان للحماية المدنية للولاية فإن الأمر يتعلق بمرتفعات “ثنية بعلي” على الطريق الرابط بين مدينتي إيشمول وآريس وكذا “ثنية الرصاص” على الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين مدينتي باتنة وثنية العابد.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لآريس قد تدخلت على مستوى المنطقتين لتقديم يد المساعدة لعدد من المركبات العالقة بسبب تشكل طبقة من الجليد والثلوج على المحورين.

وقد تم تسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للتدخل تحسبا لأي طارئ، حسب الحماية المدنية التي دعت المواطنين وبخاصة منهم مستعملي الطرقات بهذه المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تشكل طبقة الجليد.