بالصور.. الثلوج تعانق كثبان رملية بالصحراء الجزائرية
أظهرت صور جديدة لنشطاء وصفحات رسمية، من ولايتي بشار والنعامة، ظاهرة نادرة لمناطق صحراوية وكثبان رملية اكتست حلة بيضاء بعد تساقط الثلوج بكثافة بالمنطقة بداية من يوم الإثنين.
ورسمت الثلوج المتساقطة على هذه المناطق الصحراوية لوحات فنية جميلة، بمناطق مثل بني ونيف وكذا النعامة.
صباح الخير
رمال عين الصفراء -ولاية النعامة- تكتسي الحلة البيضاء
مناظر خلابة …. تابعونا
شكرا للسيد “حصحاص زين الدين” على هذه الصور الجميلة pic.twitter.com/h4qoksirVm
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 25, 2023
جمال بني ونيف تتمتع بالحلة البيضاء pic.twitter.com/5mVBWdNEis
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 25, 2023