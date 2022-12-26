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رياضة

بالصور.. الجزائر العاصمة تتزين لاستقبال ضيوف “الشان”

عمر سلامي
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بالصور.. الجزائر العاصمة تتزين لاستقبال ضيوف “الشان”
ح.م
أعلام دول المنتخبات المشاركة في الشان تزين الطريق المؤدي إلى ملعب براقي

تتواصل التحضيرات الخاصة بكأس أمم إفريقيا للمحليين، على مستوى العاصمة، حيث تزينت الطرق المؤدية إلى ملعب براقي، وعدة نقاط أخرى، من بينها مطار الجزائر الدولي، بأعلام دول المنتخبات المشاركة، استعدادا لاستقبال ضيوف الجزائر.


وقامت مصالح ولاية الجزائر بتهيئة المسارات والشوارع المؤدية إلى ملعب براقي الذي سيحتضن المنافسة بولاية الجزائر، من خلال رفع أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى ملصقات كبيرة تحمل الشعار الرسمي “مرحبا”.

كما تزينت عدة نقاط في مطار هواري بومدين الدولي، بأعلام دول المنتخبات المشاركة، استعدادا لاستقبال ضيوف الجزائر.

كما شملت عملية التهيئة، ووضع ملصقات “الشان”، في مواقع ومقرات تواجد الوفود المشاركة في هذه التظاهرة الكروية.

للإشارة فإن ملعب براقي بالعاصمة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التي تضم الجزائر وليبيا والموزمبيق.

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