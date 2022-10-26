بالصور.. الجزائر تستلم الرئاسة الدورية للقمة العربية

استلمت الجزائر يوم الأربعاء الرئاسة الدورية للقمة العربية، في مستهل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين.

ويعقد الاجتماع في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، تحضيرا لعقد قمة الدول العربية في الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل.

وعبّر السفير نذير العرباوي في كلمته بالمناسبة، عن تطلّع الجزائر إلى تنظيم “قمة عربية توافقية، تنطلق من الثوابت المشتركة، وتعكس تطلعات شعوبنا التواقة إلى قدر كبير من التضامن والتكامل”.

قمة الجزائر.. أول قمة عربية “بدون ورق”

من جهته، نوّه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في كلمته الافتتاحية، بالجهود الجزائرية في إنجاح مسعى تنظيم “قمة عربية بدون ورق”.

وأشار زكي إلى أن قمة الجزائر ستكون الأولى في تاريخ القمم العربية، التي تعتمد مبدأ المعاملات “بدون ورق”، استجابة لمتطلبات الجامعة.

الكلمة الافتتاحية للسفير نذير العرباوي: