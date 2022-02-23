بالصور.. الجزائر تهدي الهلال الأحمر الفلسطيني سيارتي إسعاف مجهزتين

قدمت الجزائر ممثلة في الهلال الأحمر الجزائري سيارتي اسعاف مجهزتين لفائدة الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحسب بيان للهيئة الفلسطينية فإن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز التعاون بينها وبين الهلال الأحمر الجزائري.

ويقوم رئيس الجمعية يونس الخطيب في زيارة للجزائر تستمر لمدة ثلاثة أيام لبحث سبل التعاون بين الجمعيتين، وخلال الزيارة استلم الخطيب سيارتيّ إسعاف مجهزتان لدعم خدمات الإسعاف والطوارىء في فلسطين.