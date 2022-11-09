بالصور.. الجيش ينفذ تمرين تطبيقي حول تسيير كارثة صناعية كيميائية بمنطقة حضرية

نظمت قيادة القوات البرية يومي 8 و9 نوفمبر، تمرينًا حول ” تخطيط وتسيير كارثة صناعية كيميائية في منطقة حضرية “، تجسيدا لمخطط التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة “5+5” دفاع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، ان التمرين تم تنفيذه على مستوى كل من النادي الوطني للجيش ببني مسوس والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى.

وعرف هذا التمرين الذي أشرف عليه رئيس قسم هندسة القتال لقيادة القوات البرية بمشاركة ممثلين من دول مبادرة “5+5” دفاع، إلقاء مداخلات تخللتها نقاشات مثمرة سمحت بتبادل الخبرات وتثمين المعارف بين أعضاء الوفود المشاركة مع تنفيذ الجانب التطبيقي من التمرين الذي يهدف إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء المبادرة لا سيما في مجال تسيير الكوارث، وتعميق معارف المشاركين وتطوير كفاءاتهم في مجال التخطيط وتسيير كارثة صناعية ذات طابع كيميائي في منطقة حضرية.