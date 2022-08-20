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الجزائر

بالصور.. الجيش يُسخر مروحياته لإخماد حرائق الشرق

الشروق أونلاين
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بالصور.. الجيش يُسخر مروحياته لإخماد حرائق الشرق

كشف وزارة الدفاع الوطني عن تسخير مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق بكل من ولايتي سوق أهراس والطارف.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع “على إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية للوطن، سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء بكل من الطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة، وخاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها”.

وأضاف البيان “وهو ما شكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية والقرى المنكوبة”.

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