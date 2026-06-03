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رياضة

بالصور.. “الخضر” يختتمون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة هولندا

عمر سلامي
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بالصور.. “الخضر” يختتمون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة هولندا
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

اختتم المنتخب الوطني أمسية الثلاثاء تحضيراته تحسبا لمواجهة المنتخب الهولندي وديا.

وعمل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش خلال الحصة التدريبية الأخيرة على الجانب التكتيكي.

كما وضع آخر الروتوشات على التشكيلة الأساسية التي تدخل المباراة، التي تعد امتحانا حقيقيا لرفقاء رياض محرز.

ويواجه “الخضر” منتخب هولندا أمسية الأربعاء بداية من الساعة الثامنة إلى ربع، بملعب روتردام، في لقاء تحضيري للمونديال.

وسيخوض أشبال المدرب بيتكوفيتش ودية ثانية وأخيرة يوم 10 جوان الجاري أمام بوليفيا، قبل دخول غمار المنافسة في المونديال، بمواجهة المنتخب الارجنتيني يوم 17 جوان، في إطار الجولة الأولى للمجموعة العاشرة.

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