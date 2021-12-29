بالصور..”الخضر” يخوضون ثاني حصة تدريبية في تربص الدوحة

خاض المنتخب الوطني صبيحة الأربعاء ثاني حصة تدريبية له في التربص الجاري بالدوحة، تحسبا لكأس أمم إفريقيا..

وجرت أول الحصة التدريبية الثانية لـ”الخضر” بمركب العقلة، وبرمج خلالها الطاقم الفني تمارين مختلفة.

ومن المنتظر أن يجري المنتخب الوطني، حصة ثانية أمسية الأربعاء، وهي التي ستعرف مشاركة الرباعي عطال وبن سبعيني وآدم زرقان وبن ناصر.

ويجري المنتخب الوطني حصصه التدريبية الأولى في تربص الدوحة بتعداد ناقص، في انتظار التحاق بقية اللاعبين واكتمال التعداد، بعد خوض العناصر الغائبة آخر مباراة لها مع أنديتها بداية الأسبوع المقبل.