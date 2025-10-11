بالصور.. “الخضر” يستأنفون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة أوغندا

استأنف المنتخب الوطني تحضيراته بالمركز التقني بسيدي موسى، تحسبا لمواجهة أوغندا، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض رفقاء القائد رياض محرز، أمسية الجمعة، تدريبات خفيفة، من أجل الاسترجاع.

وخصص الطاقم الفني برنامجا فرديا داخل القاعة للاعبين الذين شاركوا في المباراة.

وخاضت باقي عناصر المجموعة حصة على أرضية الميدان، على أن يشرع المنتخب أمسية السبت في التحضيرات الجدية للمباراة.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي هذا الثلاثاء بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بداية من الساعة الخامسة مساءً، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.