بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة النمسا

عاد لاعبو المنتخب الوطني إلى مدينة لورانس، في منطقة كانساس سيتي، بعد ظهر الثلاثاء، وشرعوا في التحضير لمباراة النمسا.

وخلال الحصة التدريبية، طبق اللاعبون الأساسيون في مباراة الأردن، برنامجا خاصا بهم، بينما شاركت بقية العناصر في حصة تدريبية كاملة.

وخصصت الحصة التدريبية بنسبة كبيرة للا”الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة النمساسترجاع بعد المجهودات الكبيرة المبذولة في مباراة الأردن.

وتحوّل تركيز رفقاء القائد رياض محرز، إلى مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام النمسا.

ومن المنتظر أن يعاين الطاقم الفني رفقة اللاعبين المنافس للوقوف على نقاط ضعفه وقوته، لإعداد الخطة المناسبة، وتحديد الأسماء المناسبة للمشاركة كأساسيين في المواجهة الهامة المرتقبة.

ويخوض “الخضر” مباراتهم الثالثة أمام النمسا، فجر هذا الأحد، في ملعب كانساس سيتي، بداية من الساعة الثالثة، بتوقيت الجزائر.