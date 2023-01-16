بالصور.. الداعية راتب النابلسي في برلمان الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الإثنين، الداعية محمد راتب النابلسي، الذي يجري جولة دعوية في الجزائر.

وحسب بيان للمجلس، فقد “ثمن بوغالي ما يقدمه فضيلة الشيخ، من جهد لنشر الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل بين الناشئة”.

“وأثنى رئيس المجلس على الداعية، لما له من الأثر الطيب في أوساط الشباب. وباعتباره أيضا عالما جليلا يشتغل في حقل الإعجاز العلمي والتفسير”، يضيف البيان.

من جهته، عبّر النابلسي عن شكره لرئيس المجلس “على حفاوة الاستقبال”. معربا عن “سعادته بوجوده في الجزائر”، التي وصفها بـ”أرض العلم”.

كما أكد الداعية أن ما لمسه من الجزائريين في مختلف الولايات، يعبّر عن: