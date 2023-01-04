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بالصور.. الداعية راتب النابلسي يحلّ بوهران

الشروق أونلاين
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بالصور.. الداعية راتب النابلسي يحلّ بوهران
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النابلسي في وهران

حلّ الداعية السوري الدكتور محمد راتب النابلسي يوم الأربعاء، بولاية وهران، في مستهلّ جولة دعوية يجريها في الجزائر.

وكان في استقبال النابلسي بالمطار الدولي لوهران، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لخضر قداري، مرفوقا بالشيخ بحري بشير إمام مسجد الأمير عبد القادر.

وبحسب ما أفاد به الإمام بحري في وقت سابق، عبر حسابه على فيسبوك، فإن الداعية سيلقي محاضرة بفندق AZ بحي البركي.

الفعالية ينضمها المسجد، تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية وهران السعيد سعيود يوم الخميس 5 جانفي.

يذكر أن الداعية راتب النابلسي تلقى دعوة من مكتب الجزائر للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران.

والنابلسي داعية سوري، معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير، والمنهج العلمي والمعرفة.

اشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية. وهو رئيس هيئة الإعجاز القرآني.

له العديد من المؤلفات وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية. يقوم كذلك بإلقاء دروس دينية في مساجد سوريا والدول العربية الأخرى.

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