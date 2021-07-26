بالصور.. الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين تصل إلى الجزائر

وصلت، ليلة الأحد، إلى القاعدة الجوية ببوفاريك الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين على متن طائرات نقل عسكرية، من أجل دعم المنظومة الصحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد حطت ليلة الأحد، بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرتي (02) نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية، على متنهما الدفعة الأولى من أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس، والتي تقدر بألف وخمسين (1050) جهاز تم اقتناؤه من جمهورية الصين الشعبية”.

وأكد المصدر ذاته أن العملية ستليها خلال الأيام والأسابيع القادمة، عمليات ممثالة لجلب دفعات أخرى من هذه التجهيزات الطبية الضرورية.