بالصور.. الرئيس الأنغولي يغادر الجزائر

غادر رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، الجزائر اليوم الأربعاء، عقب اختتام زيارة دولة، حيث كان في توديعه الوزير الأول سيفي غريب بمطار هواري بومدين الدولي.

وجرت مراسم التوديع بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، يتقدمهم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ووزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الصناعة يحيى بشير، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، إلى جانب وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف.

كما حضر مراسم التوديع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، وسفير الجزائر لدى جمهورية أنغولا منير بوروبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنغولا، حيث عكست مراسم التوديع الرسمية مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين، من خلال حضور رفيع المستوى لمسؤولي الدولة في مختلف القطاعات.