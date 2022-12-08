بالصور.. الرئيس تبون يترأس اجتماع العمل الدوري في وزارة الدفاع

أجرى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، زيارة لمقر وزارة الدفاع يوم الخميس.

وحسب بيان للرئاسة، فقد كان في استقبال الرئيس تبون بمقر الوزارة، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وفي خلال هذه الزيارة، أشرف رئيس الجمهورية على رئاسة اجتماع العمل الدوري بالوزارة، بحضور الفريق أول شنقريحة، والأمين العام لوزارة الدفاع. إلى جانب ضباط ألوية وعمداء.

كما شارك في الاجتماع عبر التحاضر المرئي عن بعد، قادة القوات، والحرس الجمهوري، والدرك الوطني، والنواحي العسكرية، والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي.

واستمع الرئيس تبون في الاجتماع إلى:

عرض شامل حول الوضع الأمني السائد في كافة ربوع الوطن، قدمه الفريق أول شنقريحة، تضمن حصيلة الأعمال المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2022، قصد إرساء موجبات الاستقرار وتعزيز جو الأمن والطمأنينة والسكينة لدى المواطنين. بالإضافة إلى المهام المتعلقة بحماية حدودنا الوطنية المديدة ومجالنا الجوي ومشارفنا البحرية. فضلا عن تنفيذ برامج تحضير قوام المعركة وتطويره ونجاعة آليات الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات القتالية.

وقد أسدى رئيس الجمهورية بالمناسبة، جملة من التوجيهات والتعليمات، تصب في مجملها في إطار:

حث مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة كافة مكوناته. وذلك من أجل رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها، والارتقاء بقواتنا المسلحة إلى تـبوء المراتب التي تـلـيـق بعـظمة وقدسية المهام الموكلة.

وبعد التوقيع على السجل الذهبي، غادر رئيس الجمهورية مقر وزارة الدفاع الوطني، حيث كان في توديعه الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.