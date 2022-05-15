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الجزائر

بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى تركيا في زيارة تدوم 3 أيام

الشروق أونلاين
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بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى تركيا في زيارة تدوم 3 أيام
ح.م
الرئيس تبون لحظة مغادرته الجزائر نحو تركيا

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، الجزائر متوجها إلى تركيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام بدعوة من أخيه الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين، حسب بيان الرئاسة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

رئيس الجمهورية في زيارة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت السبت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيشرع بداية من الأحد، في زيارة دولة، إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من  رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “وسيكون للسيد الرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”.

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