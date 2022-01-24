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بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى مصر في زيارة عمل

الشروق أونلاين
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بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى مصر في زيارة عمل
أرشيف

‏‎توجه الرئيس عبد المجيد تبون الاثنين إلى مصر في زيارة عمل واخوة تدوم يومين لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.

والأحد أكد بيان لرئاسة الجمهورية: يشرع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 جانفي 2022.

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التعليقات
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  • Abdelmalek

    إنني اطلب من السلطات العليا للبلاد أثناء هده الزيارة اخد الحيطة و الحدر في كل المجالات لحماية الرئيس كما يقول المثل بالعامية ماتمن ما تخدع وخاصة ان الجزائر اصبحت محل قلق بعض الأطراف في الداخل و الخارج

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