بالصور.. الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع العاهل الأردني

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، محادثات على انفراد مع مالك المملكة الأردنية عبد الله الثاني بن الحسين.

وخص رئيس الجمهورية، الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وزار ملك الأردن، صباح الأحد، مقام الشهيد في العاصمة، أين ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وكان العاهل الأردني مرفوقا خلال زيارته، بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حيث زار المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات وافية حول المسار النضالي التحريري للجزائر.