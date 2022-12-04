-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع العاهل الأردني

الشروق أونلاين
  • 108
  • 0
بالصور.. الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع العاهل الأردني
ح.م
جانب من المحادثات

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، محادثات على انفراد مع مالك المملكة الأردنية عبد الله الثاني بن الحسين.

وخص رئيس الجمهورية، الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وزار ملك الأردن، صباح الأحد، مقام الشهيد في العاصمة، أين ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وكان العاهل الأردني مرفوقا خلال زيارته، بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حيث زار المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات وافية حول المسار النضالي التحريري للجزائر.

مقالات ذات صلة
أحول الطقس: أمطار وثلوج على 10 ولايات وسطى وغربية

أحول الطقس: أمطار وثلوج على 10 ولايات وسطى وغربية

تفكيك شبكة تزوير بطاقات الإقامة وجوازات سفر ورخص سياقة برتغالية وإماراتية

تفكيك شبكة تزوير بطاقات الإقامة وجوازات سفر ورخص سياقة برتغالية وإماراتية

إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل

إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل

اتفاقية شراكة بين اتصالات الجزائر و”جازي” لتبادل الخدمات

اتفاقية شراكة بين اتصالات الجزائر و”جازي” لتبادل الخدمات

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022

لعمامرة يلتقي برؤساء ثلاث دول وينقل لهم تحيات الرئيس تبون

لعمامرة يلتقي برؤساء ثلاث دول وينقل لهم تحيات الرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد