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بالصور.. الرئيس تبون يستقبل ضيوف الجزائر في ستينية الاستقلال

الشروق أونلاين
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بالصور.. الرئيس تبون يستقبل ضيوف الجزائر في ستينية الاستقلال
ح.م
جانب من مراسيم الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ظهر الثلاثاء رؤساء الوفود التي شاركت في الاستعراضات العسكرية المخلدة للذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال.

وحظي رؤساء الوفود ضيوف الجزائر باستقبال الرئيس تبون، بعد حضورهم الاستعراضات العسكرية بمناسبة عيد الاستقلال الستين، من مسجد الجزائر.

ستّينية الاستقلال: الرئيس تبون يدشّن معلم “أصدقاء الثورة الأجانب” برياض الفتح

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح الثلاثاء، إكليلا من الزهور بمقام الشهيد في العاصمة، تخليدا لأرواح شهداء ثورة التحرير، في مستهلّ احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

كما أشرف الرئيس تبون على تدشين معلم “أصدقاء الثورة الجزائرية من الأجانب، برياض الفتح في العاصمة.

ويتمثل هذا المعلم الجديد في جدارية كبيرة رصّعت بأسماء أصدقاء ثورة التحرير المجيدة من الأجانب.

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