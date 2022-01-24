بالصور..الرئيس تبون يلتقي بالجالية الوطنية في مصر
التقى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الاثنين، أفراد من الجالية الوطنية بمصر، في مقر إقامته بالقاهرة.
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لقاءات السيد رئيس الجمهورية مع الجالية الوطنية بالخارج تتواصل.. فبعد لقائه بها في تونس، التقى السيد الرئيس قبل قليل، بالجالية الوطنية بمصر، في مقر إقامته بالقاهرة. pic.twitter.com/Cv4nDFvFH6
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 24, 2022
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُستقبل من طرف الرئيس المصري
استُقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، لدى وصوله إلى مطار القاهرة، من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
حل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم بجمهورية مصر العربية في إطار زيارة عمل و إخوة تدوم يومين.
وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار القاهرة الدولي, الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة المصرية.
#هام#صور
رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي، يستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمطار القاهرة الدولي، قبل قليل. pic.twitter.com/RMHFC57V52
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 24, 2022
ويرافق رئيس الجمهورية وفد وزاري هام في هذه الزيارة إلى مصر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية و السياسية بين الدولتين.
بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى مصر في زيارة عمل
توجه الرئيس عبد المجيد تبون الاثنين إلى مصر في زيارة عمل واخوة تدوم يومين لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.
#هام
السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بمطار هواري بومدين الدولي، بصدد التوجه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، في زيارة عمل وأخوة. pic.twitter.com/TLnZmbXtEF
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 24, 2022
والأحد أكد بيان لرئاسة الجمهورية: يشرع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 جانفي 2022.