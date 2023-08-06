بالصور.. الشاب خالد يغني بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا   

أثار ظهور الشاب خالد أثناء إحياء حفله الغنائي في الرياض ضمن “موسم الجيمرز” بالزي التقليدي السعودي تفاعلا كبيرا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا ظهر فيها الشاب خالد مرتديا الزي التقليدي، الأمر الذي أثار إعجاب جمهوره.

وعن سبب ارتدائه للزي السعودي أوضح الشاب خالد خلال تصريحات صحافية أنّه فضل الحضور بالزي السعودي، احترامًا وتقديرًا للجمهور، مُشيرًا إلى سعادته بهذا الاختيار.

وارتدى الشاب خالد الزي السعدي التقليدي، المعروف باسم البشت والعقال المقصّب، ما لفت وأثار إعجاب جمهوره، كما أشعل حماس الجمهور بأغانيه الشهيرة التي قدمها خلال الحفل.

وأضاف أثناء تصريحه لقناة العربية السعودية، أنه فضل الحضور بالزي السعودي، احتراما وتقديرا للجمهور، ولكي يتفاعل معهم أيضا، وأكد مدى سعادته بهذا الاختيار.

وقال أن الجمهور كان مميزا، فهو جمهور الجيمرز، وأبدى سعادة وفرحة بالغة، وتفاعل كبير معه، وأضاف أنه لم يشعر أنه فنان عادي، بل شعر كأنه الفنان الخاص بـ ” الجيمز”.