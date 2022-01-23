بالصور.. الشرطة تفكك ورشة سرية لصناعة الفودكا الروسية بباتنة

في سابقة هي الأولى على مستوى ترويج الخمور بلا رخصة

فككت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، ورشة سرية لصناعة كحول الفودكا الروسية، في سابقة هي الأولى من نوعها، في إطار حملات مكافحة الاتجار غير الشرعي في الخمور وترويج المؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين التوتة 35 كلم جنوب مدينة باتنة، داهمت فجر الأحد، وفي حدود الثانية صباحا محلا لشخص كان موضوعا تحت المراقبة، ما استدعى أخذ الاحتياطات اللازمة عبر استصدار إذن بالتفتيش، قبل الولوج للموقع ليتفاجأ المتحرون باكتشاف ورشة غير مرخصة متخصصة في انتاج الفودكا، حيث تم حجز عينات مقطرة وعتاد مستعمل في الإعداد والتحضير وعدة زجاجات من هذه المادة التي تعد الأغلى بين المشروبات الروحية والكحولية.

وكانت مصالح الشرطة أوقفت الكهل 51 سنة، بعدما حول مسكنه لورشة لصناعة الخمور، حيث ضبطت لديه 847 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأحجام والأنواع بعضها من صنف فودكا، كان صاحبها يحضرها بعتاد متمثل في 5 براميل بلاستيكية من مستحضرات التخمير، و3 مواقد نارية، و3 أوعية فولاذية تستعمل في التقطير، وقارورتي بوتان، وجهاز أعلام ألي.

ثم أخضعته لتحقيقات وتحريات متواصلة طيلة يوم الأحد، للكشف عن شركاء محتملين للموقوف وطرق ترويج الفودكا في السوق الموازية، وطرق الإعداد المخبرية، والزبائن الذين يتعاملون معه، على أن يتم تقديمه للنيابة المحلية اليوم الإثنين.

يذكر أن تجارة الخمور بباتنة شهدت في الأونة الأخيرة استفحالا في طرق التهريب من ولايتي قسنطينة وسطيف بعد غلق كافة المخامر المنتشرة عبر تراب المدينة، ما أنتج شبكات تهريب تراهن على هوامش أرباح إضافية، ويبدو أن هذا ما شجع البعض على إنتاج مواد وعلامات مزيفة بطرق تقليدية ومخبرية، بالاعتماد على طرق التحضير التي تبث في مواقع الكترونية مثل اليوتوب على سبيل المثال لا الحصر. يذكر أن ذات الفرقة حجزت زهاء 1 كلغ من الكيف عبر 9 صفائح بوزن 889 غرام غداة توقيف شابين على متن سيارة سياحية.