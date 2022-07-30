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بالصور.. الشروع في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات

الشروق أونلاين
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بالصور.. الشروع في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات
ح.م
صورة من الموقع

شرع، السبت، في استغلال منجم الحديد الضخم بغار جبيلات بعد إعطاء إشارة انطلاق الأشغال من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وتم الشروع في استغلال المنجم لتطوير قطاع المناجم بغية الاستغلال الأمثل للثروات على المستوى الوطني.

بالصور.. عرقاب بتندوف لافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات

وحل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السبت، بولاية تندوف  للإشراف على مراسم افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات.

وجاء في بيان للوزارة: حل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز ومناجم الجزائر، ووفد وزاري هام، بمطار الرائد فراج بتندوف، حيث كان في استقباله السيد والي الولاية وممثلي السلطات المحلية للولاية.
وأضاف: للتذكير، يقوم وزير الطاقة والمناجم اليوم بزيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، والتي سيقوم من خلالها بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات، كما سيشرع بوضع حيز الخدمة واطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز بالولاية التي تهدف الى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف.

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