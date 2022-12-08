بالصور.. الشروع في تفكيك ستاد 974 المونديالي والوجهة غامضة
انطلقت الأربعاء عملية تفكيك ستاد 974 المونديالي، بعد انتهاء مهمته في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
واستضاف ستاد 974 مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية التي انتهت بفوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي آخر مواجهة استقبلها قبل الشروع في تفكيكه.
بدء تفكيك ملعب 974 #كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/RP4kUMKaqo
— Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) December 7, 2022
ومع انطلاق عملية التفكيك، لا تزال وجهة ستاد 974 غامضة، حيث لم يتم لحد الآن الإعلان عن البلد الذي سيستفيد منه، بعدما قرّرت قطر التبرع به لدولة أخرى.
🚨🚨🚨🚨-
بداية تفكيك احد افضل الملاعب بالمونديال
– ملعب 974 💔 pic.twitter.com/1noXkU9y7p
— Salman🇶🇦🇸🇦 (@lfcsalman) December 8, 2022
وتعد كل من تونس والسودان والأردن، من بين الدول المرشحة للاستفادة من الملعب المونديالي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.
“ستاد 974” يستضيف آخر مواجهة مونديالية قبل تفكيكه.. لمن سيسلم؟
واستضاف “ستاد 974″، يوم 5 ديسمبر 2022، مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر، لحساب ثمن نهائي المونديال، وهي آخر مواجهة لعبت على هذا الملعب، قبل تفكيكه.
وكان مقرار أن يختفي “ستاد 974” بالدوحة، بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال، وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.
«ستاد 974» أول ملعب قابل للتفكيك.. يحتضن مبارة البرازيل وكوريا في ثمن نهائي المونديالhttps://t.co/KFq3HdmGZF
#كأس_العالم_قطر2022 #كاس_العالم_FIFA #كأس_العالم_2022 #كأس_العالم #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6yFImqwWmx
— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) December 4, 2022
ويعتبر “ملعب الحاويات “أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.
ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب “ستاد 974” ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد، وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.
وبحسب مسئولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية، فإن الحكومة القطرية، تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول، ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة حتى الآن.
غدًا اخر مباراة ستلعب على ستاد 974 .. بين البرازيل وكوريا الجنوبية
سيتم تفكيك الملعب بعدها ويختفي تمامًا . #كأس_العالم_قطر_2022#قطر2022 pic.twitter.com/jDAV400Khk
— الرقيب الرياضية (@R__SPORT) December 4, 2022
وتقدمت تونس سابقا بطلب للاستفادة من الملعب بعد تفكيكه، في وقت قالت تقارير صحفية أن السودان وسوريا والأردن من بين البلدان المرشحة للظفر به، إلى جانب تونس.