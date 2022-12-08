-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مجلس الأمة “يُزكي” أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر
رياضة

بالصور.. الشروع في تفكيك ستاد 974 المونديالي والوجهة غامضة

عمر سلامي
  • 6698
  • 0
بالصور.. الشروع في تفكيك ستاد 974 المونديالي والوجهة غامضة
ح.م
الشروع في تفكيك ستاد 974

انطلقت الأربعاء عملية تفكيك ستاد 974 المونديالي، بعد انتهاء مهمته في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

واستضاف ستاد 974 مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية التي انتهت بفوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي آخر مواجهة استقبلها قبل الشروع في تفكيكه.

ومع انطلاق عملية التفكيك، لا تزال وجهة ستاد 974 غامضة، حيث لم يتم لحد الآن الإعلان عن البلد الذي سيستفيد منه، بعدما قرّرت قطر التبرع به لدولة أخرى.

وتعد كل من تونس والسودان والأردن، من بين الدول المرشحة للاستفادة من الملعب المونديالي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

“ستاد 974” يستضيف آخر مواجهة مونديالية قبل تفكيكه.. لمن سيسلم؟

واستضاف “ستاد 974″، يوم 5 ديسمبر 2022، مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر، لحساب ثمن نهائي المونديال، وهي آخر مواجهة لعبت على هذا الملعب، قبل تفكيكه.
وكان مقرار  أن يختفي “ستاد 974” بالدوحة، بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال، وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.

ويعتبر “ملعب الحاويات “أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب “ستاد 974” ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد، وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.

وبحسب مسئولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية، فإن الحكومة القطرية، تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول، ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة حتى الآن.

وتقدمت تونس سابقا بطلب للاستفادة من الملعب بعد تفكيكه، في وقت قالت تقارير صحفية أن السودان وسوريا والأردن من بين البلدان المرشحة للظفر به، إلى جانب تونس.

مقالات ذات صلة
بيلي لعب في الجزائر مرتين وجمعته صداقة مع بن بلة

بيلي لعب في الجزائر مرتين وجمعته صداقة مع بن بلة

أربعة جزائريين في القائمة النهائية والتربص بداية من السابع من جانفي

أربعة جزائريين في القائمة النهائية والتربص بداية من السابع من جانفي

رونالدو يرّد لأول مرة على أنباء انتقاله إلى النصر السعودي

رونالدو يرّد لأول مرة على أنباء انتقاله إلى النصر السعودي

لجنة الانضباط في الفيفا تعلن عن قرارها حول مباراة تونس وفرنسا

لجنة الانضباط في الفيفا تعلن عن قرارها حول مباراة تونس وفرنسا

نائب رئيس الفيفا: مونديال قطر قد يكون الأخير في دولة واحدة

نائب رئيس الفيفا: مونديال قطر قد يكون الأخير في دولة واحدة

موسوليني هدّد اللاعبين بالموت ووظف الكرة في خدمة الفاشية

موسوليني هدّد اللاعبين بالموت ووظف الكرة في خدمة الفاشية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد