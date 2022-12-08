بالصور.. الشروع في تفكيك ستاد 974 المونديالي والوجهة غامضة

انطلقت الأربعاء عملية تفكيك ستاد 974 المونديالي، بعد انتهاء مهمته في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

واستضاف ستاد 974 مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية التي انتهت بفوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي آخر مواجهة استقبلها قبل الشروع في تفكيكه.

ومع انطلاق عملية التفكيك، لا تزال وجهة ستاد 974 غامضة، حيث لم يتم لحد الآن الإعلان عن البلد الذي سيستفيد منه، بعدما قرّرت قطر التبرع به لدولة أخرى.

وتعد كل من تونس والسودان والأردن، من بين الدول المرشحة للاستفادة من الملعب المونديالي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

“ستاد 974” يستضيف آخر مواجهة مونديالية قبل تفكيكه.. لمن سيسلم؟

واستضاف “ستاد 974″، يوم 5 ديسمبر 2022، مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر، لحساب ثمن نهائي المونديال، وهي آخر مواجهة لعبت على هذا الملعب، قبل تفكيكه.

وكان مقرار أن يختفي “ستاد 974” بالدوحة، بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال، وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.

ويعتبر “ملعب الحاويات “أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب “ستاد 974” ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد، وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.

وبحسب مسئولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية، فإن الحكومة القطرية، تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول، ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة حتى الآن.

وتقدمت تونس سابقا بطلب للاستفادة من الملعب بعد تفكيكه، في وقت قالت تقارير صحفية أن السودان وسوريا والأردن من بين البلدان المرشحة للظفر به، إلى جانب تونس.