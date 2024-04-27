بالصور.. الشعلة الأولمبية تغادر إلى فرنسا على متن سفينة تاريخية

غادرت الشعلة الأولمبية اليونان على متن السفينة الشراعية التاريخية “بيليم”، التي أبحرت من ميناء بيرايوس اليوناني باتجاه مارسيليا في فرنسا.

وقبل أقل من 100 يوم من موعد افتتاح أولمبياد باريس، بدأت السفينة الفرنسية “بيليم”رحلة تاريخية.

ولأول مرة تنقل الشعلة الأوليمبية، التي تضاء كل أربع سنوات في أولمبيا القديمة، بحرا، من اليونان إلى البلد المضيف للألعاب الأوليمبية.

وكان رئيس اللجنة المنظمة لباريس 2024، توني استانغيه، هو من تولى تسليم الشعلة الأوليمبية للوفد الفرنسي المكلف بحملها على متن السفينة.

وحتى مغادرة ميناء بيرايوس، كانت السفينة الفرنسية، المصنفة كنصب تذكاري تاريخي، مصحوبة بـ25 مركبًا شراعيا آخر وكذلك سفينة “أوليمبياس” وهي نوع من السفن القديمة التابعة للبحرية اليونانية، اخترعت في القرن السابع قبل الميلاد.

ومن المنتظر أن تصل الشعلة الأوليمبية في الثامن من ماي المقبل إلى مارسيليا، ومن هناك ستُنقل في رحلتها الأخيرة إلى باريس، حيث سيقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 26 جويلية القادم.