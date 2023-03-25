بالصور.. العثور على الطفل المفقود منذ الخميس بتيسمسيلت

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت من العثور على الطفل المفقود بمنطقة غنامة بلدية و دائرة برج الأمير عبد القادر منذ الخميس الماضي بصحة جيدة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن جهود فرقها توجت بالعثور على الطفل المفقود محمد البالغ 5 سنوات في صحة جيدة، مشيرة إلى أنه تم نقله الى عيادة متعددة الخدمات ببرج الأمير عبد القادر بحضور السلطات المحلية مع الجيش الشعبي الوطني الدرك الوطني الشرطة والمجتمع المدني وكذا مواطني المنطقة.

وكانت وحدات الحماية المدينة قد باشرت يوم الخميس عملية البحث عن الطفل مفقود البالغ من العمر 05 سنوات بمنطقة غنامة بلدية و دائرة برج الأمير عبد القادر ولاية تيسمسيلت.