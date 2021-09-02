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بالصور.. العثور على جثث 3 مفقودين بواد ميطر ببوسعادة

الشروق أونلاين
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بالصور.. العثور على جثث 3 مفقودين بواد ميطر ببوسعادة

انتشل غطاسو الحماية المدنية بولاية المسيلة، الخميس، جثث 03 مفقودين من بينهم طفل 10 سنوات جرفتهم سيول واد ميطر الأربعاء ببلدية بوسعادة.

وأوضحت مديرية الحماية المدنية بالمسيلة، الخميس، في بيان لها أنه “على الساعة 10 سا 47 د من يوم 2021/09/02 تم العثور على جثتين من جنس ذكر من طرف اعوان الحماية المدنية بالقرب من المؤسسة العقابية ببوسعادة على مستوى واد ميطر و جثة طفل تم انتشالها من طرف غطاسين الحماية المدنية ببركة مائية بذات الواد”.

 البحث عن 3 مفقودين محتملين في فيضان وادي ميطر ببوسعادة

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة قد باشرت الأربعاء 1 سبتمبر البحث عن 3 مفقودين محتملين نتيجة السيول التي شهدتها الولاية على مستوى واد ميطر ببلدية بوسعادة بعد العثور على سيارتين بدون راكبين.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية،، في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيبسوك أن أعوانها يكثفون عمليات البحث عن مفقودين محتملين بعد السيول التي شهدتها بلديات الولاية الثلاثاء بعد عثورها على سيارات على ضفة واد ببلدية بوسعادة.

وأشارت ذات المصالح إلى إنقاذ شخصين ببلدية سيدي عامر حاصرتهم مياه الواد واخراج سيارتين كما تم إنقاذ 5 أشخاص بعين الملح وبن سرور كانوا محصورين في سيارتهم على ضفة الواد.

كما ذكرت مصالح الحماية المدنية أنه تم إخراج 03 عائلات من منازلهم التي حاصرتها مياه الامطار ببلدية خطوطي سد الجير ومعاينة 15 منزلا غمرتها مياه واد قرصة بمنطقة خروبة.

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التعليقات
1
  • Ahmed

    كل من يبني في الاراضي الفلاحية و في الوديان يستاهل

    -1

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