بالصور.. العثور على عروس بحر ميتة قبالة شاطئ مصري

قالت صحف مصرية إن غواصين تمكنوا، مساء الأحد، من العثور على عروس بحر نافقة أمام أحد شواطئ خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وبحسب ما أفادت صحيفة “المصري اليوم” فإن عروس البحر التي تم العثور على جثتها من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

وأضافت إنها تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين الذين يحرصون على التقاط الصور معها في أعماق البحر.

في ذات السياق أوضحت شيماء محسن، إحدى مرشدات الغوص قائلة: “أثناء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار”.

وأرجعت سبب نفوقها إلى اصطدام أحد المراكب السريعة بها منذ عدة أيام، ثم جرفتها الأمواج للقرب من الشواطئ.

واعتبرت أن نفوق هذا الحيوان يعد خسارة بيئية كبيرة للثدييات البحرية بالبحر الأحمر.

يذكر أن عروس البحر من الثدييات النباتية، التي يتراوح طولها ما بين 2.5 و3.2 متر، وقد يصل أحيانا لـ4 أمتار، فيما يتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوغرام.

تتغذى على الأعشاب البحر ية، كما تصعد إلى سطح البحر لتتنفس، ويكون ذلك على فترات تتراوح بين مرة كل 3- 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو في أزواج أو قطعان صغيرة بين 3- 6 أفراد.