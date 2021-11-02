بالصور.. العلاقة الوثيقة بين زوجتي أردوغان وماكرون تثير الجدل!
أثارت الصور التي تظهر العلاقة الوثيقة بين سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان، وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء صور أمينة ونظيرتها بريجيت، خلال قمة “مجموعة العشرين” بالعاصمة الإيطالية روما، وهما في غاية التوافق والانسجام، عكس العلاقة المتوترة بين ماكرون وأردوغان.
وقال البعض إن مقاطعة المنتوجات الفرنسية تستثني زوجة الخليفة، فيما قال آخرون إن التقارب بين الزوجتين يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات بين الرئيسين.
نعم المقاطعة المنتجات الفرنسية ! إلا أمنية #أردوغان زوجة الخليفة!😅#بيرجت_ماكرون #أمينة_اردوغان pic.twitter.com/D0LcLh32h9
— mohamed hamed 🇪🇬 (@2027Hamed) November 1, 2021
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية فقد رافقت السيدة أمينة زوجها رجب طيب أردوغان، في زيارته إلى روما للمشاركة في قمة المجموعة التي انعقدت يومي 30 و31 أكتوبر.
جذبت العلاقة الوثيقة بين سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون أنظار المراقبين في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما
السيدة الأولى رافقت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في القمة التي انعقدت في روما السبت والأحدhttps://t.co/Paq1gByIVQ pic.twitter.com/sOo92XJSCB
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 1, 2021
وشاركت السيدة أردوغان في برنامج استقبال رسمي لعقيلات زعماء القمة الذي استضافته ماريا سيرينيلا كابيلو، عقيلة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في مدرج “كولوسيوم” التاريخي الشهير.
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي خلال صورة تذكارية مع زوجات قادة الدول المشاركين بقمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت pic.twitter.com/3pzWxQ8Qt0
— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) October 30, 2021
وانعكست العلاقة الوطيدة بين سيدة تركيا ونظيرتها الفرنسية بشكل إيجابي على محادثات الجانبين، ما لفت انتباه المراقبين بشكل كبير.
العلاقة الوثيقة بين #أمينة_أردوغان و #بريجيت_ماكرون تلفت الأنظار 2021 https://t.co/VQ6YquouXz
— مرحبا تركيا (@mar7abatr) November 1, 2021
وتناولت السيدتان سبل التعاون المشترك لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والمشاكل الاجتماعية المترتبة على انتشاره.