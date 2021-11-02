بالصور.. العلاقة الوثيقة بين زوجتي أردوغان وماكرون تثير الجدل!

أثارت الصور التي تظهر العلاقة الوثيقة بين سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان، وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صور أمينة ونظيرتها بريجيت، خلال قمة “مجموعة العشرين” بالعاصمة الإيطالية روما، وهما في غاية التوافق والانسجام، عكس العلاقة المتوترة بين ماكرون وأردوغان.

وقال البعض إن مقاطعة المنتوجات الفرنسية تستثني زوجة الخليفة، فيما قال آخرون إن التقارب بين الزوجتين يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات بين الرئيسين.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية فقد رافقت السيدة أمينة زوجها رجب طيب أردوغان، في زيارته إلى روما للمشاركة في قمة المجموعة التي انعقدت يومي 30 و31 أكتوبر.

وشاركت السيدة أردوغان في برنامج استقبال رسمي لعقيلات زعماء القمة الذي استضافته ماريا سيرينيلا كابيلو، عقيلة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في مدرج “كولوسيوم” التاريخي الشهير.

وانعكست العلاقة الوطيدة بين سيدة تركيا ونظيرتها الفرنسية بشكل إيجابي على محادثات الجانبين، ما لفت انتباه المراقبين بشكل كبير.

وتناولت السيدتان سبل التعاون المشترك لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والمشاكل الاجتماعية المترتبة على انتشاره.