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الجزائر

بالصور.. الفريق أوّل شنقريحة يكرّم الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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بالصور.. الفريق أوّل شنقريحة يكرّم الرئيس تبون

كرّم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني للجيش .

وجاء التكريم خلال مراسم الحفل الذي اقيم بمناسبة الذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وأُقيم حفل التكريم على شرف متقاعدي الجيش، وعائلات شهداء الواجب الوطني، ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.

وجرت مراسم حفل التكريم بحضور كبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء من الحكومة، وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

وتم ترسيم الرابع من أوت، يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، العام الماضي من قبل الرئيس تبون، تخليداً لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أوت 1962.

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