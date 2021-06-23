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الجزائر

بالصور..الفريق سعيد شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الروسي

الشروق أونلاين
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بالصور..الفريق سعيد شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الروسي

إلتقى الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء،  بوزير الدفاع الروسي بالعاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني على فايسبوك، صورا للاجتماع الذي عقده الفريق شنقريحة رئيس اركان الجيش الشعبي الوطني، بوزير الدفاع الروسي.

وشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، الإثنين، في زيارة إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع  أنه “بدعوة من السيد الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فيدرالية روسيا، يقوم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى فيدرالية روسيا ابتداء من اليوم 21 يونيو 2021”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الفريق سيشارك في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها فيدرالية روسيا يومي 23 و24 يونيو 2021 بموسكو”.

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التعليقات
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  • ليلى

    إذا كانت زيارته بغرض شراء أسلحة جديدة، فالأولى به تخفيض اسعار تذاكر الطيران الخاصة بالجالية الجزائرية.

    2

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