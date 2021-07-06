بالصور.. الفريق شنقريحة يشرف على احتفالية بعيد الإستقلال

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة على حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش بمناسبة احياء الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “تخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء وطننا المفدى بالحرية والاستقلال في كنف السيادة والكرامة، وبمناسبة الذكرى الـ(59) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أشرف السيد الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء اليوم الإثنين 05 جويلية 2021، على حفل نُظّم بالنادي الوطني للجيش بني مسوس على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة”.

وأوضح “حضر هذا الحفل، الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المُخلّدة لتاريخنا المجيد، كل من السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري والوزير الأول إلى جانب شخصيات وطنية وثلة من المجاهدين”.

وأضاف “بهذه المناسبة، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من أداء فرقة موسيقية للحرس الجمهوري، وتابعوا عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان: “الجزائر أرض الكرامة والكبرياء”. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية”.